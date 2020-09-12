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حظك اليوم السبت 12-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | السبت 12 سبتمبر 2020
برج الميزان

برج الميزان

مولود برج الميزان يتميز بحبه لموازنة الأمور ولا يلجأ إلى التطرف في أسلوبه أو تفكيره، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

لا تتعجل الأشياء واهدأ لتحافظ على سلامتك وصورتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

 فينوس وعطارد داعمان ورغم الضغوط يمنحانك طاقة عاطفية وسحرا وجاذبية.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

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