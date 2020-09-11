أزمات صالح جمعة في 150 يوما: ارتكب حادثين وظهر في الملاهي الليلية

في 150 يومًا فقط دخل خلالها صالح جمعة لاعب النادي الأهلي في العديد من الأزمات ومنها بينها ارتكاب حادثين الأول كان في 5 مارس عندما صدم شابًا بسيارته في شارع النيل السياحي بالجيزة، بينما الحادث الأخير كان صباح اليوم بعدما فوجئ المارة في شارع محمد مظهر بالزمالك بسيارة مسرعة تصطدم بسيارتين كانتا واقفتين وتبين أن مرتكب الحادث لاعب الأهلي.

5 دقائق حاول صالح جمعة احتواء الموقف مع مالكي السيارتين لكنهما رفضا التصالح وتمسكا باستكمال الإجراءات القانونية في النيابة العامة لضمان حقيهما.

أزمات صالح جمعة بدأت في 5 مارس، وبالتحديد في تمام الساعة 6.35 صباحا، في شارع النيل السياحي مستقلا سيارة BMW بيضاء اللون، يقودها باتجاه منطقة الدقي، وأثناء ذلك ظهر شاب يرتدي ملابس سوداء تصطدم به سيارة اللاعب صالح جمعة ويطير بارتفاع متر ونصف ثم يسقط على الأرض.

تفاصيل الحادث لم تتخط 4 ثوان، ظهرت فيها سيارة BMW بيضاء اللون "سيارة صالح جمعة" في الجانب الأيمن لشارع النيل السياحي، وبمرور ثانيتين صدمت السيارة شابا كان متواجدا على يمينها ليسقط على الأرض، ثم توقفت السيارة بعد أمتار واستكملت السير مرة أخرى.

التحريات الأولية أن مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مستشفى مصر الدولي، بوصول "ع. م" 31 عاما، فني بمركز سياحي شارع النيل السياحي، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW.

استكملت الأجهزة الأمنية تحرياتها التي أسفرت عن أن المصاب أكد أن المارة أخبروه أن لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي صالح جمعة هو من يقود السيارة بعدما توقف للحظات عقب صدم الشاب.

كما دخل صالح جمعة فى أزمة عندما تم إرسال صوره بأحد الملاهي الليلية، وبلغ الجهاز الفني وهدده سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، باتخاذ اللازم والطرد من قائمة الفريق وتوقيع غرامات مادية جديدة فى حالة عدم الالتزام خلال الفترة المقبلة.

ومن أشهر أزمات صالح جمعة أزمة الساحل الشمالي، حيث تسربت صورة لصالح جمعة في أحد الملاهي الليلية في الساحل الشمالي بصحبة بعض الفتيات، وظهر خلالها يتناول اللاعب للخمور، لتنقلب عليه جماهير الأهلي.