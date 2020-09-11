مختارات من باليهات النيل وكليوباترا وزوربا بالأوبرا الأحد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلاً لفرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل في الثامنة مساء الأحد 13 سبتمبر على مسرح النافورة، يتضمن مشاهد من أشهر الباليهات المصرية والعالمية، منها النيل، كليوباترا، فالس شتراوس، لابايادير، زوربا، دون كيشوت وغيرها، بالإضافة إلى مختارات راقصة من أوبرا عايدة، ويؤديها كوكبة من عارضي الفرقة.

الجدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة، تأسست عام 1966، وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه، وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفيتي، وقدمت أول عروضها في العام ذاته، تأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي، ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة، تحفظ لها تميزها وهويتها بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة، فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين.

وأصبحت إحدى فرق المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) عام 1991، قدمت الفرقة خلال المواسم الماضية العديد من الباليهات العالمية الكاملة، وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، جمهورية التشيك، إيطاليا، تركيا، لبنان، الأردن، كندا وروسيا.