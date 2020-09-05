18 سبتمبر.. هاني شاكر يحيي أول حفل غنائي له بمصر بدار الأوبرا

أعلن الفنان الكبير هاني شاكر إحياء أول حفل جماهيري بمصر بعد فترة طويلة من الغياب.

ونشر هاني شاكر صورة بوستر الحفل، عبر تويتر وقال: "جمهوري الحبيب، سعيد جدًا بوجودي ولقائي بكم من جديد في إحياء أولى حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعد فترة انقطاع طويلة من إقامة الحفلات، في انتظاركم يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020".

يذكر أن شاكر كان قد أحيا حفل أون لاين منذ قرابة شهر لصالح منصة شاهد الإلكترونية.