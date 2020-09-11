خالد سليم يشوق جمهوره لدوره في "جمال الحريم"

يواصل النجم خالد سليم تصوير دوره في مسلسله الجديد "جمال الحريم" مع النجمة نور وتحت قيادة المخرجة منال الصيفي؛ حيث يعود به للدراما التليفزيونية بعد آخر أعماله "بلا دليل" من أجل العرض خلال الموسم الدرامي الشتوي الجديد.

ونشر "سليم" مجموعة من الصور للمرة الأولى من كواليس المسلسل الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وطلب من جمهوره توقع الدور الجديد الذي يلعبه حيث كتب، "من كواليس تصوير مسلسلي الجديد جمال الحريم، تفتكروا هعمل دور إيه، قولولي في التعليقات".

المسلسل الجديد لخالد سليم ينتمي لفئة المسلسلات الطويلة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، دينا فؤاد وإسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من إنتاج سينرجي، ومن تأليف سوسن عامر، ومن إخراج منال الصيفي.