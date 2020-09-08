خالد سليم: متحمس لتجربتي في برنامج "قعدة رجالة"

شوّق الفنان خالد سليم، جمهوره، بالموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، الذي يُشارك في تقديمه مع الفنان اللبناني نيقولا معوض والفنان السوري قيس الشيخ نجيب.

ونشر "سليم" عبر حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة له من كواليس البرنامج، قائلًا: "مين مستني الموسم الـ3 من قعدة رجالة.. أنا متحمس جداً للتجربة الجديد،ة وإن شاء الله يعجبكم أنتم كمان جداً".

وأعلن خالد سليم، مؤخرًا عن انطلاق برنامجه الجديد "قعدة رجالة" بجزئه الثالث، يوم السبت 26 سبتمبر الجاري على شبكة OSN، حيث يستضيف كبار نجوم الوطن العربي خلال الحلقات.

ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من البرنامج مختلفا تماما عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.

ويواصل النجم خالد سليم تصوير دوره في بطولته الجديدة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "جمال الحريم" مع النجمة نور، وعدد كبير من النجوم بقيادة المخرجة منال الصيفي للعرض خلال الموسم الشتوي الجديد.