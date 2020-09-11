مُلاك الإسكان المتميز بالعلمين يناشدون تأمين العمارات بسور حديدي

ناشد مُلاك الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموافقة على تأمين عمارات الإسكان المتميز بسور حديدي أسوة بما يتم الآن ببعض العمارات التي حصلت عليها بعض الجهات العاملة بمدينة العلمين، والسماح لهم بإنشاء مصاعد للتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد المُلاك على ضرورة زيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة.

وناشد الملاك جهاز المدينة، زيادة جرعة رش الناموس والذباب، نظرا لزيادة أعداد الناموس الهائلة، التي تسببت في هجر الملاك لوحداتهم.

وأشاد الملاك بالجهودات المبذولة في نطاق المدينة، مؤكدين أن ما يتم على أرض الواقع بمدينة العلمين يعد حلمًا يتحقق على أرض الواقع، بأيدٍ وخبرات مصرية 100٪.

كان المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، تفقد عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ومنها مشروعات الجامعة الأهلية وسكن مصر والإسكان المميز.

ورافق "ممدوح" في جولته المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز المدينة، ولفيف من مسئولى الهيئة والجهاز والمشروعات.

كان نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استهل ومرافقوه الجولة، بتفقد مشروع الجامعة الأهلية لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، وأوصى بالانتهاء من التشطيبات النهائية الخاصة بها استعدادًا للتشغيل، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد مع الالتزام بأعلى جودة في التشطيبات.

ثم انتقل المهندس عبدالمطلب ممدوح، لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعي "سكن مصر" و"الإسكان المميز"، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسؤولي الجهاز للانتهاء من الأعمال طبقا للتوقيتات المقررة.