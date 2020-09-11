"لوسيد آير" أول سيارة كهربائية بتمويل سعودي

أزاحت شركة "لوسيد موتورز" المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية الستار عن أول سياراتها "إير" الكهربائية والتي تنضم إلى فئة السيارات الكهربائية الفارهة.

تنافس "لوسيد آير" تيسلا موديل 3 وبورش تايكان وقريبا ستصدر الشركة مجموعة أخرى من السيارات الكهربائية لتنافس في كل الفئات.

ولحسن الحظ فإن الرئيس التنفيذي للشركة قادم من شركة تيسلا وكان مشرفا على "تيسلا موديل 3" فهو يعرف كل تفصيلة عن السيارات الكهربائية ويعرف ما ينقص السيارات الكهربائية ونفذها في "لوسيد آير" لذلك تعتبر الآن أفضل سيارة كهربائية في العالم.

صنفت "لوسيد اير" أفضل سيارة في العالم لأنها السيارة الوحيدة حتى الآن التي يمكنها أن تسير لمسافة 830 كم فى الشحنة الواحدة وهي السيارة التي تمتلك أكبر مدى سير كهربائي.

طرحت الشركة "لوسيد اير" بـ4 فئات وكل فئة تحتوي على محرك مختلف بمدى كهربائي موحد 830 كم فى الشحنة الواحدة، لم تعلن الشركة عن القوة الحصانية للفئة الأولى ولكن الفئة الثانية بقوة 650 حصان والفئة الثالثة 800 حصان والرابعة 1080 حصان وتصل لسرعة قصوى 270 كم\س.

المميز في "لوسيد اير" انها يمكنها الشحن من 0: 50% في 20 دقيقة فقط لتمكنها من السير مسافة 400 كم، وأعلنت الشركة عن الأسعار كالآتى:

الفئة الأولى: 80 ألف دولار

الفئة الثانية: 95 ألف دولار

الفئة الثالثة: 139 ألف دولار

الفئة الرابعة: 169 ألف دولار

الجدير بالذكر أنه فى 2018 استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودى مليار دولار فى شركة "لوسيد موتورز" الكهربائية، لتكون "لوسيد اير" هي أول سيارة كهربائية بتمويل سعودي.