أسهم تيسلا ترتفع لمستويات قياسية جديدة

منذ بداية 2020 تدهورت صناعة السيارات العالمية بسبب آثار فيروس كورونا وكل شهر تعلن الشركات عن خسائر جديدة وانخفاض في مبيعاتها وتعتبر الشركة الوحيدة، التي لم تتأثر بالأزمة هي شركة تيسلا.

وارتفعت اسهمها لمستويات قياسية جديدة والجدير بالذكر أن منذ 3 أشهر خرج المدير التنفيذي السابق لشركة جنرال موتورز و فورد "بوب لوتز" في لقاء تليفزيوني، وقال إن في القريب العاجل ستتعرض شركة تيسلا للإفلاس.

ليتفاجأ الجميع بارتفاع أسهم شركة تيسلا إلى 350% في 2020 ويحقق رجل الأعمال "إيلون ماسك" مؤسس الشركة مكاسب 56 مليار دولار في 2020 ليحتل المرتبة الرابعة في قائمة أغنياء العالم بثروة 85 مليار دولار.