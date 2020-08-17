وزير قطاع الأعمال: وضعنا خطة لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه يتم العمل على تطوير مصنع النصر للسيارات لإنتاج السيارات الكهربائية باعتباره الاتجاه السائد في العالم، متوقعًا زيادة عدد السيارات الكهربائية عن السيارات العادية في عام 2030.

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الخطة الموضوعة تبدأ بإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية، مضيفًا "مصر تنتج حوالي 65 ألف سيارة الآن في كافة المصانع".

وأوضح أن الصين متقدمة في مجال السيارات الكهربائية، وتم التباحث مع شركة صينية كبرى على الإنتاج، وتوقيع مذكرة تفاهم معها من أجل إجراء دراسة جدوى تمهيدًا لبدء تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.