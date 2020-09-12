5 مطالب للمستثمرين لزيادة الحركة السياحية للأقصر وأسوان.. تعرف عليها

تقدم المستثمرون السياحيون وممثلو السياحة الثقافية ومديرو الفنادق في الأقصر، بعدد من المقترحات لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، من أجل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان خلال الشهور المقبلة، تمثلت فيما يلي.

1- ضرورة السماح بإجراء تحليل PCR الخاص بكورونا بمطاري الأقصر وأسوان للسياح الذين لم يتمكنوا من تقديم شهادة تفيد بإجراء التحليل "بنتيجة سلبي"، قبل 72 ساعة على الأكثر من موعد زيارتهم لمصر، وذلك على غرار ما يتم بمطاري شرم الشيخ والغردقة.

2- العمل على ضرورة منح الذهبيات والبوتيك أوتيل في الأقصر ترخيصاً سياحياً.

3- مد فترة الانتفاع بمبادرة "صيف في الصعيد" والتي أطلقتها وزارة السياحة لتشجيع السائحين على زيارة الأماكن الأثرية من خلال منح تخفيض بنسبة 50% على أسعار التذاكر الكاملة للزائرين الأجانب بالمتاحف والمواقع الأثرية في الصعيد، حتى شهر ديسمبر المقبل.

4- النظر في تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي للأقصر وأسوان ما يساهم في تنشيط حركة السياحة إلى هاتين المحافظتين.

5 - النظر في تأجيل سداد فوائد الديون والقروض التي تحصل عليها أصحاب الفنادق العائمة خلال الفترة الماضية لحين تحسن الحركة السياحية الوافدة.

من جهته قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إنه سيتم دراسة الطلبات والمقترحات وبحث إمكانية تنفيذها، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي وتذليل العقبات لدفع العمل به وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام.

وأشار "العناني"، إلى أن رحلات الفنادق العائمة (Nile Cruises) ستبدأ العمل في شهر أكتوبر المقبل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

وشدد وزير السياحة والآثار على أهمية التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية الخاصة باستئناف السياحة الثقافية لنجاح هذه التجربة أسوة بالنجاح الذي شهدته السياحة الشاطئية بالمدن السياحية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء في ظل الالتزام بتطبيق الضوابط حفاظاً على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد عقد مساء أمس، اجتماعاً موسعاً مع بعض المستثمرين وممثلي السياحة الثقافية ومديري الفنادق في الأقصر، وذلك لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع وتنشيط حركة السياحة الثقافية بعد استئنافها اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.