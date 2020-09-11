خبراء: فنادق الغردقة تستعد لاستقبال السياحة الألمانية أوائل أكتوبر

كشف خبير سياحي بالبحر الأحمر، عودة السياحة الألمانية إلى فنادق المحافظة خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد قرار الحكومة الألمانية بإنهاء تحذيرها لمواطنيها من السفر للخارج، اعتبارًا من أول أكتوبر.

وقال عصام علي، الخبير السياحي، إن السياحة الألمانية باتت قريبة من العودة إلى فنادق البحر الأحمر بمشيرًا إلى أن مصر اتخذت إجراءات وقائية واحترازية مشددة واستعادت ثقة الأسواق السياحية التي استأنفت رحلاتها للبحر الأحمر فور فتح حركة الطيران الخارجية منها السياحة الاوكرانية وبيلاروسيا وسويسرا و المجر وصربيا ومقدونيا ومولدفا ورومانيا وبولندا ومؤخرا السياحة الانجليزية.

وأضاف نبيل حسين، مدير عام أحد الفنادق السياحية، أن السائح الألماني من أهم وأقوى السائحين الأجانب، وقبل أزمة كوورنا كانت السياحة الألمانية تتصدر قائمة الأسواق السياحية في مصر بنسبة 60% مشيرًا إلى أن عودة السائح الألماني ستنعش القطاع السياحي الذي استرد عافيته بعد جائحة كورونا.

من جانبه قال أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر بأن أكثر من ثلثي فنادق البحر الأحمر حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بفنادق البحر الأحمر بنسبة ٥٠% طبقًا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء لافتًا إلى أن لجان فحص من وزارة السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية تمر باستمرار على الفنادق للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية.