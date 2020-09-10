وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء يناقشان سبل تنشيط الحركة السياحية

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، لمناقشة ملف عودة الحركة السياحة، وطرق دعم وتنشيط القطاع السياحي في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية .

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن وزير السياحة أكد، خلال اللقاء، أن الوزارة بصدد إطلاق حملة لدعم السياحة البيئة تحت عنوان "Eco Egypt" بالتعاون مع وزارتي البيئة والإعلام، للترويج للمقاصد السياحة البيئة التي تتمتع بهما المحافظتين من محميات طبيعية، ومناطق فريدة تساهم في جذب السائحين من مختلف جنسيات العالم، بالإضافة إلى السياحة الدينية والعلاجية التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء.

وأضاف المحافظ أن وزير السياحة أشاد بالإجراءات الاحترازية المتبعة بدايةً من وصول السائحين للمطار وحتى أماكن إقامتهم، ما ساعد على نجاح التجربة المصرية في استئناف السياحة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.