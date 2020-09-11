عاجل.. "الصحة" تطلق موقع حجز الكشف لراغبي الترشح لانتخابات النواب

أطلقت وزارة الصحة والسكان موقع حجز الكشف الطبى للراغبين في الترشح في انتخابات مجلس النواب.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذا الموقع سيمنع التكدس نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Http://elections.mohp.gov.eg

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني، تقديم التوعية الميدانية لمليون و360 ألف مواطن، بفيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه، وكيفية التعايش الآمن مع الفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ذلك سيكون من خلال تنفيذ 136 ألف ندوة توعوية منذ بداية الجائحة حتى شهر أغسطس الماضي، وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بقيام فرق التثقيف الصحي بتكثيف الندوات التوعوية، خلال هذه الفترة، سواء لكيفية الوقاية من الفيروس المستجد، أو التوعية بالخدمات الطبية التي تقدمها المبادرات الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة" والتي تهدف لتحسين الصحة العامة للمواطنين.