بدء توقيع الكشف الطبي على مرشحي "النواب" في بورسعيد
كتب:
هبه صبيح
03:37 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية
أعلنت مديرية الصحة ببورسعيد، بدء توقيع الكشف الطبي اليوم على طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021.
وتبدأ مواعيد الكشف من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساء، بالمجلس الطبي العام بجوار ديوان عام مديرية الصحة والمعمل المشترك التابع لمديرية الصحة.
واستعرضت المديرية في البيان، الأوراق المطلوبة للتقديم لمجلس النواب، وهي بطاقة الرقم القومي سارية مع صورة لها يتم الاطلاع على الأصل وتسليم الصورة وعدد 6 صور شخصية بخلفية بيضاء 4×6.
وأوضحت أن رسوم الكشف الطبي المقررة للمرشحين هي 2850 جنيهاً، تدفع بالفيزا كارد يضاف إليها 5٪ ضريبة في حالة وجود عدم وجود فيزا كارد.