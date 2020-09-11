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محمود مسلم

بدء توقيع الكشف الطبي على مرشحي "النواب" في بورسعيد

كتب:

هبه صبيح
03:37 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة ببورسعيد، بدء توقيع الكشف الطبي اليوم على طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب  2021.

وتبدأ مواعيد الكشف من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساء، ب⁩المجلس الطبي العام بجوار ديوان عام مديرية الصحة⁩ والمعمل المشترك التابع لمديرية الصحة.

واستعرضت المديرية في البيان، الأوراق المطلوبة للتقديم لمجلس النواب، وهي بطاقة الرقم القومي سارية مع صورة لها يتم الاطلاع على الأصل وتسليم الصورة وعدد 6 صور شخصية بخلفية بيضاء 4×6.

وأوضحت أن رسوم الكشف الطبي المقررة للمرشحين هي 2850 جنيهاً، تدفع بالفيزا كارد يضاف إليها 5٪ ضريبة في حالة وجود عدم وجود فيزا كارد.

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