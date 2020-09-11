بدء توقيع الكشف الطبي على مرشحي "النواب" في بورسعيد

أعلنت مديرية الصحة ببورسعيد، بدء توقيع الكشف الطبي اليوم على طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021.

وتبدأ مواعيد الكشف من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساء، ب⁩المجلس الطبي العام بجوار ديوان عام مديرية الصحة⁩ والمعمل المشترك التابع لمديرية الصحة.

واستعرضت المديرية في البيان، الأوراق المطلوبة للتقديم لمجلس النواب، وهي بطاقة الرقم القومي سارية مع صورة لها يتم الاطلاع على الأصل وتسليم الصورة وعدد 6 صور شخصية بخلفية بيضاء 4×6.

وأوضحت أن رسوم الكشف الطبي المقررة للمرشحين هي 2850 جنيهاً، تدفع بالفيزا كارد يضاف إليها 5٪ ضريبة في حالة وجود عدم وجود فيزا كارد.