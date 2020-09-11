13مرشحًا محتملا يُجرون الكشف الطبي استعدادًا لـ"النواب" بالقليوبية

استقبلت مستشفيات القليوبية، 13 شخصًا من الرغبين في الترشح لمجلس النواب، اليوم، لإجراء الفحص الطبي الشامل، بينهم صلاح حسب الله عضو مجلس النواب الحالى ومتحدث البرلمان.

وقال الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إنه جرى استقبال 5 مرشحين لإجراء الفحص الطبي، إلى جانب مرشحتين، تزامنًا مع استقبال مستشفى بنها التعليمى، مرشحين اثنين لإجراء الفحص الطبى لهما للتقدم بأوراقهما لمجلس النواب.

كما أعلنت الدكتورة صفاء فراج، مدير المجلس الطبي العام "القومسيون الطبى"، استقبال 3 مرشحين لمجلس النواب بالدورة المقبلة لإجراء الفحص الطبي الذي نصت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، وأضاف الدكتور حسن منصور، مدير مستشفى شبين القناطر المركزى، استقبال مرشح، ليكون بذلك إجمالى عدد المرشحين الذي أجروا الفحص الطبي 13 مرشحًا حتى الآن.