المركز التكنولوجي غرب الإسكندرية يستقبل طلبات التصالح طوال الأسبوع

قرر حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، استمرار العمل بالمركز التكنولوجي بحي غرب على مدار يومي الجمعة والسبت لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء حتى نهاية الشهر الجاري.

وقالت "شعبان" إن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر تعليمات باستمرار عمل المركز التكنولوجي طوال أيام الأسبوع، لإتاحة الفرصة للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح على العقارات المخالفة علمًا بأن تاريخ انتهاء التقدم بطلبات التصالح هو نهاية الشهر الجاري.

يُذكر أن محافظة الإسكندرية قررت تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء مراعاة للبعد الاجتماعي وقال المحافظ في تصريحات صحفية إن التصالح يصب في مصلحة مالك العقار ويرفع من قيمة الوحدات السكنية 3 أضغاف.