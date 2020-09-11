"ترامب": استهدفنا كل من يهدد حياة الأمريكيين مثل قاسم سليماني

تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001، باستمرار ملاحقة الإرهاب.

وقال ترامب في كلمة له بهذه المناسبة، إن ضحايا الهجمات الإرهابية "سيلهمون الأمريكيين في المستقبل"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة لن تخضع لقوى الشر والإرهاب".

وأضاف: "استهدفنا كل من يهدد حياة الأمريكيين مثل قاسم سليماني" قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي قضى بغارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع هذا العام، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

وشدد ترامب على أن "أمريكا لن تتوانى عن ملاحقة الإرهابيين"، مضيفاً: "أمتنا ستدافع عن حريتها وتراعي قيمها الأخلاقية".

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في ذكرى هجمات 11 سبتمبر: "سنواصل الدفاع عن أمننا وعن أسلوب حياتنا".

وأضاف إسبر أن "الكثير ضحوا بحياتهم لحماية بلادنا منذ هجمات سبتمبر"، مؤكداً أن "جهود أبطالنا حالت دون ارتفاع حصيلة ضحايا هجمات سبتمبر".

وتحيي أمريكا، بكل أطيافها، الذكرى التاسعة عشرة لأكثر الاعتداءات دموية في تاريخها. وتمثل هذه المراسم عادة "هدنة" في السياسة الأمريكية، لكنها قد تكون قصيرة جداً كما حدث في 2016.

وزار ترامب موقع تحطم طائرة خلال هجمات 11 سبتمبر في بنسلفانيا ومدينة شانكسفيل التي تبعد نحو 500 كيلومتر إلى الغرب من نيويورك حيث تحطمت إحدى الطائرات الأربع التي خطفها الإرهابيون الأربعة في تنظيم القاعدة.

ولن يحضر ترامب مراسم نيويورك التي كلف نائب الرئيس مايك بنس تمثيله فيها.