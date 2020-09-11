شاهد عيان على حادثة صالح جمعة: صاحب العربية زملكاوي ومرضيش يتنازل

فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، أطاح صالح جمعة لاعب خط وسط النادي الأهلي، بسيارتين عندما كان يقود سيارتة شقيقه مدافع الزمالك عبدالله جمعة، رقم "ف ع أ 681" ماركة بي إم دبليو، ما تسبب في حدوث تلفيات هائلة بالسيارتين وسيارة جمعة التي تهشمت مقدمتها من الجهة اليمنى، ليتحول الأمر من حادث سير، قبل القبض عليه وترحيله إلى النيابة.

شاهد عيان: الناس اتلمت لما شافوا صالح ومكانش سكران

هشام أحمد، أحد شهود العيان على حادث صالح جمعة، قال إن الواقعة حدثت في شارع محمد مظهر في حي الزمالك بمحافظة الجيزة، دون وجود زحام أو صخب حولها، لافتًا إلى أن صوت ارتطام السيارة هو ما لفت انتباهه من بعيد في طريقه لعمله، وحينما اقترب وجدها سيارة صالح جمعة الأمرالذي خلق حالة من الزحام، بعد اكتشاف المحيطين بهوية سائق السيارة.

وأضاف "هشام" لـ"الوطن"، أنه فور حدوث الارتطام، ظل لاعب خط وسط الأهلي داخل سيارته لدقائق دون أن ينزل منها، في صدمة وذهول و"دوخة" خفيفة، وسط همهمات من بعض الناس الذين عرفوه فور رؤيته، "سلامتك يا كابتن صالح، فيك حاجة طيب ولا أنت كويس؟"، قبل أن يبحثا عن أصحاب السيارتان المتضررتان من الاصطدام.

وأشار شاهد العيان، إلى أن "جمعة" كان يردد أنه لم يتعمد الاصطدام بالسياراتان، ولا يعرف كيف حدث ذلك، قبل أن ينزل ويطمئن بنفسه على حالتهما، وعلى سيارته التي تضررت بشكل بالغ، "هو دخل جامد في العربيتين عشان كان سايق بسرعة، والمشكلة إنهم كانوا راكنين مش ماشيين، وعربيته هو ربعها باظ".

كما أوضح أن إحدى السيارتان كانت تحمل على زجاجها شعار نادي الزمالك، ما استنبط منه "هشام" أن صاحبها ينتمي لتشجيع الفريق الأبيض، "واحد من صحاب العربية جه وكان متضايق جدًا لما شاف عربيته وقال عايز حقي في اللي بوظه ده واللي كسر حاجة يصلحها، وكان جواها بادج صغير كدة للزمالك على الإزاز الخلفي".

ونفى ما تردد حول كون لاعب الأهلي في حالة سُكْر، مؤكدًا أنه حينما نزل من سيارته سار بشكل طبيعي وتحدث بطريقة متزنة لا تليق بشخص مخمور، "كان بيتكلم طبيعي وبأدب، ووسط الحادثة في ناس كانت عاوزة تتصور معاه وقالهم مش وقته لو سمحتم، لحد ما الشرطة جت وفضت الزحمة وخدوه ومشيوا".

التحفظ على السيارتين التالفتين في حادث صالح جمعة

وقال مصدر أمني إن السيارتين التالفتين في حادث التصادم الذي ارتكبه اللاعب صالح جمعة، جرى التحفظ عليهما في نقطة شرطة الزمالك، لحين انتداب جهات التحقيق لجنة فنية لمعاينة التلفيات بهما.

القبض على صالح جمعة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صورا من عملية القبض على صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، بعدما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض عليه بعدالحادث.