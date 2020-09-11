عاجل.. خصوم صالح جمعة يتهمونه: "كان سكران"

قالت مصادر أمنية أن مالكي السيارتين التالفتين في حادث صالح جمعة اتهما بالسكر، وأنه كان مخمورًا ويقود سيارته وهو في حالة عدم اتزان ما أدي لدخولها في السيارتين وهما واقفتان.

وأضافت المصادر النيابة العامة لا تزال تحقق مع صالح جمعة ولم يصدر عنها أي قرارات بشأنه.

وقال مصدر قضائي إن جهات التحقيق هى صاحبة الفصل في إدعاء السكر وفي حالة اتخاذ جهات التحقيق هذا الإعاء وفتح التحقيق فيه لا بد أن يتم اثباته من خلال الجهات المختصة وهى الطب الشرعي.

وأضافت المصدر أن جهات التحقيق من حقها عدم فتح التحقيق في ادعاء السكر في حالة عدم وجود ظواهر تشير إلي حقيقة الاتهام وهى انبعاث رائحة مواد كحولية من فمه.