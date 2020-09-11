هل ورّط صالح جمعة شقيقه؟.. قانوني يوضح العقوبات المحتملة لحادث الزمالك

أثار صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة من القلق لدى عشاق المارد الأحمر، بعد تداول أنباء اصطدامه بسيارتين متوقفتين بأحد الشوارع في الزمالك، اليوم الجمعة.

وأكّد مصدر أمني لـ"الوطن"، أن صالح جمعة، كان يقود سيارة شقيقه أثناء الحادثة، حيث ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على اللاعب، وتحرر محضر بالواقعة وثبت من خلاله وجود تلفيات كبيرة بالسيارتين.

وأشار المصدر إلى أنه اصطدم بسيارتين أثناء سيره بشارع محمد مظهر بالزمالك، فأحدث بهما تلفيات كبرى، وتبيّن أنه كان يقود سيارته رقم "ف ع أ 681" من أحد الماركات الألمانية الشهيرة، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده.

قانوني: المسؤولية القانونية على قائد السيارة

مدحت عبدالحليم، أستاذ القانون، أوضح أنه في حال ارتكاب حادثة بسيارة يقودها شخص غير مالكها القانوني، تكون المسؤولية القانونية في هذه الحالة على قائد السيارة وما ارتكبه بها من مخالفات.

وأضاف عبدالحليم لـ"الوطن"، أنه في حال ارتكاب حادثة بها، توجه للسائق تهمة إتلاف، وعدم اتباع تدابير قانون المرور، موضحًا أنها تكون جنحة مرورية تصل عقوبتها للحبس 6 أشهر، مع دفع تعويض عن التلفيات.