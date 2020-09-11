59792 طنا.. رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، خلال اليوم الماضي، بينما غادرت 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 11 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27201 طن شملت: 8056 طنًا من الفوسفات و17845 طنًا من اليوريا و750 طنًا من كسب الصويا و550 طنًا من الأسمنت، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11979 طنًا، شملت: 7259 طنًا من الأبلاكاش و4720 طنًا من الذرة.

‎بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 387 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب ومانجو وفراولة ورمان) وخضراوات (بسلة وبطاطا وفاصوليا وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (كتان وزيتون وبردقوش ولب سوبر) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وإسبانيا وسنغافورة وهولندا وأمريكا وسلوفينيا والصين وألمانيا وبولندا.

وسجل الميناء 347 حاوية واردة وعدد حاويات ترانزيت 739 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 70289 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 59792 طنًا، كما غادر الميناء عدد 11 وحدة نهرية (بارجة) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية 3097 طنًا من القمح إلى صومعة إمبابة.