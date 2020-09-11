عاجل.. نتنياهو: بعد البحرين ستنضم دول أخرى قريبا لاتفاقيات مع إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إنه بعد اتفاقي الإمارات والبحرين ستنضم دول أخرى قريبا لاتفاقيات السلام مع إسرائيل.

وأضاف نتنياهو، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق البحرين على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل إن الاتفاق "عهد جديد للسلام"، وفقا لسكاي نيوز.

وأكد نتنياهو، في بيان، "لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن يستثمر السلام فينا، وسيجلب استثمارات كبيرة حقا إلى اقتصاد إسرائيل، وهذا مهم للغاية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي". وغرد ترامب على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، قائلا: "إنجاز تاريخي آخر اليوم!.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".