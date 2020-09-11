بيت "عبود" اتعمر بحياة كريمة: بناتي في منتهى السعادة

بعد سنوات عديدة من المعاناة عاشها أحد أهالي قرية كوم غريب بمحافظة سوهاج؛ وذلك بعد أن تحول الملاذ الآمن الذي يحتمي به أي إنسان، إلى كابوس يهدده هو وأسرته الصغيرة؛ فمنزله الصغير آيل للسقوط في أي لحظة، فأثناء هطول الأمطار يغرق المنزل بالكامل بسبب سقف المنزل المبني من"البوص"، واثناء هبوب الرياح يطير معظم أجزاء المنزل في الهواء بسبب "الصاج" المستخدم في بنائه.

نبيل عبود، 30 عاما، يعمل على"تروسكل" يستخدمه في نقل البضائع، هوأحد المواطنين المستفيدين من مبادرة "حياة كريمة" بعد أن تم إعادة بناء منزله من جديد.

ويتحدث نبيل "للوطن" قائلا:" منذ 7 سنوات وانا اسكن هنا ، بعد أن تركت شقتي لأخي ليتزوج فيها".

عبود: بيتي كان شوية هوا يطيروه واتبنى من جديد

وأضاف:" مع ظروفي المعيشية الصعبة لم أجد المال الكافي لبناء منزل كامل ، فمنزلي كان عبارة عن شوية صاج وبوص ، وقد عانيت أشد المعاناة انا واسرتي في هذا المكان ، ففصل الشتاء كان كابوس بالنسبة لي ولأسرتي، فالمنزل لايحمي من البرد، بل العكس، وفي وقت هطول الأمطار كل شئ يغرق، ووقت الرياح بيطير كل شئ في المنزل، فأوقات كثيرة أرجع من العمل أجد أجزاء من المنزل منهارة على الطريق".

وأشار عبود إلى إن بعض جيرانه أخبروه عن مبادرة حياة كريمة:"بالفعل ذهبنا وقدمنا الأوراق اللازمة،وبعد شهر واحد من تقديم الأوراق بدأو العمل على الفور في ترميمبعض المنازل التي بحاجة لسقف فقط مثلا ، ولكن منزلي تم بناءه بالكامل من جديد فيود في المنزل الان كل شئ (سقف شبابيك دهان سيراميك ) لم يتركو أي شئ حتى مواسير الصرف الصحي تم تركيبها على الرغم عدم وجود صرف في القرية".

وقال:" أولادي البنات في منتهى السعادة بعد بناء المنزل الخاص بهن؛فهن أكثرمن تأثرن بظروف المنزل الصعبة، وعلى الرغم من ذلك هن متفوقات في دراستهن ،وانا لم تسنح لي الفرصة في الحصول على التعليم بسبب عملي منذ صغري ، ولكن سأحرص على تعليم أولادي".

وأكد عبود على خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إطلاقه لمبادرة حياة كريمة، مضيفا:" نحن لن ننسي هذا الموقف النبيل الذي غير حياتنا تماما، واعطى الفرصة لأولادنا في عيش حياة كريمة، بمحمد ربنا ونشكر فضله.. حياتنا اتغيرت كتير للأفضل".