إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، غدا الإثنين 7 سبتمبر وتستمر لمدة يومين، للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية بعدد من المحافظات.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي المحافظات التي تنطلق بها القوافل، والتخصصات المتاحة بها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية غدا

تنطلق القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياه كريمة غدا 4 أربع محافظات وهي:

ـ المنيا، هور مركز ملاوي.

ـ الدقهلية، القيطون، مركز ميت غمر.

ـ البحيرة، رزق درويش، مركز النوبارية.

ـ الوادي الجديد، تنيدة، مركز بلاط.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة حياه كريمة

تتيح القوافل الكشف على المواطنين في 12 تخصصا وهي:

ـ نساء وولادة.

ـ خدمات تنظيم الأسرة.

ـ الباطنة.

ـ الأطفال.

ـ الأنف.

ـ العظام.

ـ الجراحة.

ـ الرمد.

ـ الأسنان.

ـ القلب.

ـ الجلدية.

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

وأشارت الوزارة إلى أن القوافل الطبية بها لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية.