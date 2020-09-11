برلماني: خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد عبقرية وواقعية

قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وزير التربية والتعليم حالفه التوفيق بشكل كبير في قرارته بشأن العام الدراسي الجديد وحماية الطلاب خلال جائحة كورونا، واستطاعت الوزارة الوصول لحلول عبقرية وواقعية في هذا الشأن، حيث إنها منحت مديري المدارس التعامل مع الموقف وفق مجريات الأمور الآنية.

وأضاف "الكومي" خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أن مصر بدأت في منظومة الامتحانات الإلكترونية، وكل مجهودات الدولة متوجهة لتنفيذ هذا النوع من التعليم، نظرا لأن هذه هي آلية العصر وكل دول العالم اتجهت للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، ومن الطبيعي أن تشهد أي بداية بطيء في التنفيذ ولكن من الهام أن نسير على طريق الانطلاق، مردفا "دايما عندنا خوف من التطوير ودة مينفعش".

وأشار إلى أنه سيكون هناك بنك للأسئلة، والذي سيعطي الطالب مجموعة من الخبرات التي تجعله يواجه أسئلة الامتحان ويستطيع حلها، خاصة أن فكرة الامتحان ستتبلور بعد ذلك على قدرة الطلاب على الابتكار وليس الحفظ والاستذكار، لبناء جيل مبدع "مش عاوزين طلاب تحفظ كلمتين وتطلع تنساهم ولما يواجه سوق العمل نلاقي المحصلة سيئة جدًا".