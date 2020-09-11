تفاصيل الدراسة بنظام التعليم الهجين بجامعة الإسكندرية

استعرض مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، خطة الدراسة بنظام التعليم الهجين للعام الدراسي 2020/2021، حيث سيجري العمل على تغيير البنية التحتية التعليمية لتمكين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من العمل "أون لاين".

وقال"الكردي"، إن ذلك يأتي في إطار التحول الرقمي للعملية التعليمية واستخدام النظم المختلفة للتعلم عن بعد، من خلال نظام ثابت معتمد لاستمرار العملية التعليمية بشكل جيد.

وأشار الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة انتهت من إعداد مجموعة كبيرة من المقررات التي تعد نماذج ممثلة للتخصصات المختلفة بالجامعة.

وأوضح أن الخطة التدريبية تستأنف اعتبارا من الأسبوع القادم لأعضاء هيئة التدريس بجميع كليات ومعاهد الجامعة بكل من وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد، ومركز القياس والتقويم بالجامعة، على المقررات المزمع طرحها خلال العام الجامعي المقبل بالنظم الجديدة للتدريس بطريقة الأون لاين.

وأكد أنه سيجري استخدام منصة مايكروسوفت واستخدام مودل بشكل موازي، اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

ولفت إلى إضافة 100 ألف إيميل جامعي جديد للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والمقررات الدراسية.