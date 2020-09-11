"التعليم": امتحانات الثانوية العامة لن تكون أون لاين

قالت مصادر في وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة المقبلة لن تكون أون لاين، بالرغم من أن الطلاب سيؤدونها من خلال التابلت.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن "الامتحانات هتكون على التابلت لكن ستكون بنظام الأوف لاين، من خلال إرسال الأسئلة إلى سيرفرات المدارس، ليتم بعدها توزيع الأسئلة على أجهزة الطلبة، لتفادي حدوث مشكلات من خلال الإنترنت".

الثانوية العامة 2021.. تحسين وتشعيب وتصحيح إلكتروني

وتحظى الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد بالمساحة الأكبر من شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن ملامح العام الدراسي الجديد في مؤتمره، أمس الثلاثاء، بالرغم من توقع البعض عدم التطرق إليها، نظرا إلى أن الحدث الأهم هو حضور وغياب الطلاب في أيام العام الدراسي الجديد، إلا أن شوقي أفرد لها مساحة كبيرة وقام بسرد أهم ملامحها والتي جاءت كالتالي:

- انتهاء نظام الثانوية العامة القديم بلا رجعة، والتخلص من كل عناصره التقليدية، سواء طباعة الكتب المدرسية التي تم إلغائها لمراحل التعليم الثانوي الثلاثة، وانتهاء الامتحانات الورقية، حيث سيؤدي جميع الطلاب الامتحانات إلكترونية على أجهزة التابلت، وكذلك اختفاء العنصر البشري من عمليات التصحيح والرصد ووضع الأسئلة، نتيجة تخصيص بنك أسئلة خاص بنماذج الامتحانات، وإجراء عمليات التصحيح والرصد إلكترونيا.

- استمرار التشعيب: وسيكون "علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي"، استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور، وسيكون هناك تعريب لمادة الجيولوجيا فقط لطلاب مدارس اللغات.

- فرصة التحسين: إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى "امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس".