هل تم تخفيف المناهج الدراسية بسبب كورونا؟.. التعليم تُجيب

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخفيض المناهج الدراسية ضمن خطة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض المناهج الدراسية ضمن خطة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا، وأن كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية كما هي دون حذف أي أجزاء منها، مُوضحة أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد حفاظاً على جودة العملية التعليمية، وتماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا)، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، بينما تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

خطة مديري المدارس للعام الجديد: 5 محاور أبرزها الطابور والمجموعة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن ملامح العام الدراسي الجديد، في مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء، الذي عقد بمقر ديوان الوزارة، منح اختصاصات موسعة لمديري المدارس في وضع خطة الحضور والإجازات داخل مدارسهم، قائلا: "مينفعش خطة عمل واحدة تمشي على كل المدارس، الأمر متروك للمديرين، كل مدير مدرسة يعمل الخطة بتاعته بإشراف مدير الإدارة التعليمية ومدير المديرية وإحنا هنوافق له عليها".

وألقى هذا التوجيه بالمسؤولية على مديري المدارس ومعاونيهم في ملء فراغات مجموعة من المحاور الرئيسية التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد والتي تمثلت في الأتي:

** طابور الصباح: نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إلغاء طابور الصباح بقرار عام، مشيرا إلى أن الأمر متروك لمدير المدرسة، إذا أراد إلغاءه أو الاستمرار فيه، ولكن بشرط الحفاظ على فرض الإجراءات الوقائية والاحترازية على الطلاب وجميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

** حضور الطلاب والإجازات: أكد وزير التعليم أن كل مدير مدرسة سيقوم بوضع خطة حضور الطلاب وإجازاتهم طبقا لنظام اليوم المدرسي في مدرسته، سواء فترة أو فترتين، وبناء على ذلك يستطيع تقييم الجدول الأسبوعي لطلابه.

** الكثافة الطلابية: أشار "شوقي" إلى أن مديري المدارس سيضعون نصب أعينهم تخفيض الكثافات الطلابية في الفصول إلى أقصى درجة ممكنة، بحيث تتماشى مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحماية من عدوى فيروس كورونا، قائلا "الفصول كلها هتتخفض كثافتها مهما كانت الأعداد فيها".

** البنية التكنولوجية: كل مدير مدرسة سوف يتقدم بتصور خاص حول البنية التكنولوجية في مدرسته، الموجود فيها وما تحتاج إليه.

** المجموعات المدرسية: يتولى كل مدير مدرسة وضع تصور إدارة المجموعات المدرسية، وتكليف أحد المعلمين ليتولى مسؤولية "مدير المجموعات" ويساعده عامل وإداري، ويشتمل التصور على تحديد المعلمين الذين سيتم التعاقد معهم، وحصر أعداد الطلاب، وتنسيق المواعيد.