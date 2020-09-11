مصرع شخصين غرقاً وإنقاذ 3 أخرين بمصيف بلطيم  

لقي شخصان مصرعهما، غرقاً، وجرى إنقاذ 3 آخرين تعرضوا للغرق بأحد شواطئ مدينة مصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، اليوم، ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين والمصابين إلى مستشفى البرلس المركزي، بعد إخطار الجهات المعنية.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى برج البرلس، بوصول 5 أشخاص للمستشفى بينهم جثتين و3 مصابين، وحُرر المحضر اللازم.

وتبين من الفحص، أن الجثتين لـ"شادي شهاب الدين" ، 3 أعوام، والآخرى لـ"معتز عبد الستار" 19 عامًا، تم إيداعهما بمشرحة المستشفى، كما جرى إنقاذ كل "محمد أنور سعد" 25 عامًا، أشرف مجدي عبد الله، 18 عامًا، وسامح عاطف السيد جاد 17 عامًا، ويجرى تقديم العلاج اللازم لهم.

يذكر أنه في 28 مارس الماضي، أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قراراً بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، كذا شاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن ديوان عام محافظة كفر الشيخ، فأن هذا الاجراء يأتى في إطار إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم تلك الشواطئ وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.