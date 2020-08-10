مصيف بلطيم يحرر 50 محضرا لمواطنين خالفوا قرار غلق الشواطئ

نفذت الوحدة المحلية بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد إمام، رئيس المدينة، وبالتنسيق مع نقطة الشرطة برئاسة النقيب ياسر الشربيني، حملة أمنية لمتابعة غلق الشواطئ وعدم تواجد مواطنين ، وفقا لقرار محافظ الإقليم الصادر في مارس الماضي بغلق كافة الشواطئ ومنع نزول الأهالي.

وأسفرت الحملة عن تحرير 50 محضرا لمواطنين خالفوا قرار عدم التجمع على الشاطئ والكورنيش، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتم التحفظ عليهم أثناء تجمعهم على الشاطئ.

في 28 مارس الماضي، أصدر محافظ كفر الشيخ، قراراً بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، كذا شاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن ديوان عام محافظة كفر الشيخ، فأن هذا الإجراء يأتي في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم تلك الشواطئ وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.