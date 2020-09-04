انتشال جثة طفل غرق وإنقاذ 3 آخرين في مصيف بلطيم

تمكنت قوات الإنقاذ مصيف بلطيم، من انتشال جثة طفل غرق بشاطئ الأمل بمدينة مصف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، كما جرى إنقاذ شقيقته واثنين آخرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونُقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى البرلس المركزي تمهيدًا لتسليمه لذويه، الذين تجمعوا على الشاطئ انتظارا للبحث عن جثمانه، وتبين أن الطفل هو "بديع.ي.ب"، 11عامًا، كما جرى إنقاذ شقيقته "منة"، 12 عاما.

واستقبل مستشفى برج البرلس المركزي جثة الطفل، وقدمت الإسعافات الأولية لشقيقته، كما جرى علاج سماح محمد عبدالحميد، 42 عام، تقيم بطنطا محافظة الغربية، وجرى إيداعها بالعناية المركزة، وأنقذ الشاب "حسام.ا.ا"، 17 عاما، مقيم بكفر الشيخ.