استعدادًا للنواب.. "ضياء داود" يُجرى الكشف الطبي بدمياط التخصصي

أجرى ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب السابق، الكشف الطبي بمستشفى دمياط التخصصي، اليوم، لاستكمال إجراءات ترشحه للانتخابات البرلمانية القادمة، فردي مستقل.

وقال "داود" عقب إجراءه الكشف الطبي: "أدعو المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، ونسأله الثبات على المبدأ والقدرة على الحفاظ على العهد مع الشعب الذى منحنا هذه الثقة وحفظ الله مصر وطنا و شعبا".

يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن عن تنظيم الانتخابات البرلمانية يومي 24 و25 أكتوبر المقبل، خلال مؤتمر صحفي مؤكدًا أن باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب سيفتح يوم 17 سبتمبر الجاري.