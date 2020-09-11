أبو شقة يطلق اسم فؤاد سراج الدين على مقر اجتماعات الوفد

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إطلاق اسم فؤاد باشا سراج الدين على المقر الملحق الجديد بالمقر الرئيسي بالحزب الكائن في شارع بولس حنا بمنطقة الدقي.

ويتضمن المقر الملحق الجديد بمقر حزب الوفد قاعة اجتماعات كبرى تقع على مساحة 700 متر، تتسع لنحو 500 شخص، وتتضمن 4 قاعات اجتماعات تستوعب كل قاعة 50 عضوًا، و4 مكاتب إدارية.

وقال أبو شقة إن فؤاد باشا سراج الدين هو صاحب الفضل الأول في عودة الحزب مرة أخرى للحياة السياسية وإطلاق اسمه على قاعة اجتماعات الحزب الجديدة تقديرا للدور الوطني له.

وأضاف أن قاعة الاجتماعات التي تفتتح اليوم تأتي ضمن خطة تطوير الحزب وتحديثه وجعله على مستوى أحدث بما يليق بعراقة حزب الوفد الذي يمتد تاريخه لأكثر من 100 عام.

وتابع أن هذه القاعة ستكون جاهزة من اليوم لاستقبال أي اجتماعات مشتركة بين الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وأي اجتماعات حزبية أخرى على نطاق واسع.