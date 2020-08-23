بهاء أبوشقة: زعماء الوفد الثلاثة علّمونا الوطنية الحقيقية

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن التاريخ سجل المواقف الوطنية لزعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول، ومصطفى النحاس، وفؤاد سراج الدين.

وأوضح أبوشقة على هامش زياراته لضريح سعد زغلول، أن الزعماء الثلاثة علمونا الوطنية الحقيقية وكيفية التضحية من أجل الوطن، وكان منها الوقوف في وجه القصر وتحقيق الاستقلال التام للوطن.

وأكد أن جميع القوانين التي تصب في صالح الطبقات الكادحة العمال والفلاحين ومجانية التعليم خرجت جميعها من حكومات الوفد.

وأشار أبوشقة إلى أن سعد باشا زغلول قاد ثورة 1919 بمنتهى الحنكة والمهارة والسياسية وأدار هذه المعركة الوطنية بشكل يؤرخ له المؤرخون حتى الآن، موضحًا أن ثورة 1919 شهدت مشاركة جميع أطياف الشعب المصري البشاوات وأصحاب "الجلاليب" الزرقاء والفلاحين والعمال وخروج المرأة المصرية لأول مرة وسقط منهن شهيدات في مسيرة تحقيق الاستقلال الوطني.

وتابع أن المؤرخين يؤرخون لثورة 1919 لأنها ثورة شعبية كان هدفها مصلحة الوطن واندلعت لهذا السبب فقط وليس لأي مطلب آخر كما يحدث في الثورات لذلك فإن ثورة 1919 هي زعامة زعيم وإرادة أمة.