شقيقة ضحية دهس السيارة الحكومية: له 3 أطفال.. وكان بيرشد أصدقائه لإجراءات السلامة

ودَّع أطفاله وزوجته بحرارة، ولم يكن يدري أن هذا هو اللقاء الأخير، خرج مسرعًا نحو المكان المتفق عليه ليعطي إشارة بدء فعالية ممارسة رياضة الدراجات، مساء الثلاثاء الماضي، من شارع التسعين بالقاهرة الجديدة، ولم تسر الأمور كما هو مخطط له، إذ صدمته سيارة خاصة بصيانة أعمدة الإنارة، ودهست جسده الذي لم يقو على المواجهة، وفر مرتكبو الجريمة هاربين، وسط صراخ وذهول من المشاركين الذي عجزوا عن مساعدته.

الدكتور أحمد مدني، أستاذ بكلية الهندسة والتكنولوجيا فرع شيراتون، أنهت حياته سيارة "حكومية" مسرعة، دهسته بعدما صدمته من الخلف، في إحدى الفعاليات التي كان ينظمها للشباب، بتنظيم فاعلية ممارسة رياضة الدراجات.

تروي حنان مدني، شقيقة الدكتور أحمد مدني لـ"الوطن"، أن شقيقها كان دائم التواصل معها، وآخر تواصل بينهما كان قبل الحادث بساعات، إذ أرسلت له للاطمئنان عليه، إلا أنها تفاجأت بخبر وفاته إثر حادث.

لم يكن يهوى "مدني" ركوب الدرجات منذ صغره، إلا أنه بدأها قبل عدة أشهر مع انتشار جائحة فيروس كورونا، "كان حاجة بيفرغ فيها طاقته، وكان بيقولي أنه مبسوط بالتواصل مع الناس، وأنه بيحاول يرشد زملائه لاتباع إجراءات السلامة"، حسب حديثها.

رحل "مدني" تاركا ثلاثة أبناء، كان دائما ما يصفهم أنهم "أغلى ما لديه في الدنيا"، إذ كان يحرص على النزول بعد الاطمئنان أن أطفاله قد ناموا جميعا، "كان يتفانى في الحفاظ على الفريق، ويتبع كل إجراءات السلامة"، وفقا لـ"حنان".