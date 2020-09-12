"سيد درويش" يستضيف رئيس المركز الكاثوليكي وعددا من الفنانين

شهد الدكتور سيد خاطر، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي سابقا، واللواء هشام فرج وكيل وزارة الثقافة، والفنانة مى عبدالنبى، والفنانة منال سلامة، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، العرض المسرحي الاستعراضي فنان الشعب "سيد درويش"، بقاعة محمود رضا على مسرح البالون بالعجوزة.

كما شهد العرض، حضور المخرج وائل فهمي عبدالحميد، والدكتورة ضحى منير أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، والمخرج هانى عبدالهادى، حيث أشاد الجميع بالعرض واستعراضاته، وأداء أبطاله المميز، وجودة الديكور والملابس والإضاءة الذين جسدوا العصر الفنى لسيد درويش بصورة كبيرة، كما حرص المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، على الترحيب بضيوف العرض فى مكتبه بالمسرح والتقاط الصور التذكارية معهم.

يذكر أن بطولة عرض "فنان الشعب سيد درويش"، للفنانين "محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، مع كوكبة أخرى من الفنانين .

والعرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبدالرازق، ملابس دكتور نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ "وليد سعد، د.طارق دياب "، إخراج أشرف عزب .

ويحرص البيت الفني على اتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية للمسرح.