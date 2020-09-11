مصر تحصد كأس العالم في بطولة النشاط الطلابي.. والفريق: طيرنا من الفرح

تمكن فريق جامعة الأزهر، من التفوق نعلى نظرائه من كبار جامعات العالم، وحصل على كأس العالم في المسابقة العالمية للنشاط الطلابي في خدمة المجتمع، بفريق "إيناكتس مصر"، في المشروعات التنموية والمجتمعية، وذلك خلال المشاركة الأولى لهم في المسابقة، وسط منافسة كبيرة وشرسة للغاية.

وقال شريف سيد قائد فريق "Chito shrimp" الفائز بالبطولة، إن ما حققه الفريق ليس جديدًا على مصر، التي اعتادت أن يتواجد أبنائها على منصات التتويج باللقب في السنوات الأخيرة، في المركز الأول أو الثاني، وهو ما دفعه وفريقه لاستمرار الهيمنة المصرية على الكأس.

وأضاف "شريف" لـ"الوطن"، أن جميع أعضاء الفريق بذلوا جهد كبير لتحقيق الفوز، ما مكنه من التفوق على مشروعات فريق أمريكا وتونس والهند والبرازيل، لافتًا إلى أن التفوق يعود للشغف وحب النجاح لديهم، فضلًا عن مجهود ونصائح رجال الأعمال لهم، ليظهر النجاح في النهاية نتيجة تضافر كوادر كثيرة ألبست مصر تاج البطولة.

كما عبر قائد الفريق الفائز، عن السعادة التي شعر بها رفقة زملاءه بعد سماع لقب فوزهم بكأس العالم، "الفرحة مكانتش كبيعية، إحنا كنا بنطير من السعادة، خاصة إنها أول مرة الأزهر يشارك في البطولة، وكان نفسنا نشرف مصر".

واختتم الطالب الجامعي: "نحب نقول للعالم من خلال فوزنا إن مصر بخير، والأزهر فيه شباب زي الورد، وكمان فوزنا بالمسابقة مش معناه إن المشروع وقف كله هيبقى مستفيد والمشروع مكمل لسة".

من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة سري مدير برنامج "إيناكتس مصر"، إن الفوز تلك المرة جديد ونادر، حيث إنها المرة الأولى التي يشارك الفريق في المسابقة المحلية لأول مرة ويفوز، ثم يحصد اللقب العالمي منذ اول مشاركة أيضًا، وهو ما يدل على استجابة الطلاب لكل التعليمات والتوجيهات التي تلقوها.

وأضافت "سري"، لـ"الوطن"، أن الفريق مثل مصر، وجلبوا لها لقب جديد، كما أفادوا أنفسهم بشكل إيجابي من خلال خبرة عملية حصلوا عليها ستفيدهم في مستقبلهم، من خلال مهارات التواصل والعرض، تؤهلهم للعمل في كبرى الشركات.

وأوضحت مدير برنامج "إيناكتس مصر"، أن الطلاب استطاعوا من خلال مشروعهم الفائز أن يحولو قشر الجمبري لأشياء مفيدة، أولها سماد تم تصديره لبلجيكا يسحب الملوحة من التربة، وأيضًا توابل طبيعية بنكهة الجمبري، وتوفير فرص عمل للسيدات في مزارع للجمبري، من اللاتي كن يقشرن الجمبري مقابل مبالغ قليلة، وكمامة واقية من كورونا، وأخيرًا فلتر مياة بثمن نصف جنيه.

كما أشارت إلى أن مصر فازت بالمسابقة عام 2009 و2010 و2019 و2020، وتتمنى الفوز قبها كل عام لانها فخر لمصر وإعلاء لعلمها وقيمتها أمام العالم، "سعيدة إنننا فرحنا المصريين، ودايما اسم بلدنا يرفرف فوق".

مشروع "Chito shrimp".. حلم شباب من قشر الجمبري

"Chito shrimp"... هو اسم المشروع الذي أطلقه طلاب الأزهر على فكرتهم، حيث إنهم وجدوا أن بحيرة قارون من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر والتي ساهمت على مدار السنوات السابقة بـ55% من إنتاج الجمبري في البلاد ووفرت فرص عمل لأكثر من 4000 شخص، ولكن تأثرت البحيرة بالعديد من المشاكل مثل إلقاء المخلفات، مروراً بالصرف الصحي وانتهاء بطفيل الأيزوبود مما أثر سلباً على إنتاجية البحيرة حيث انخفضت إلى أقل من 10٪؜ تاركة الآلاف من الصيادين عاطلين عن العمل، وبدأت المعاناة في التضخم إلى أن وصلت للنساء اللاتي اتجهن لتقشير الجمبري والعمل ساعات طويلة مقابل 7 جنيهات في اليوم الواحد، ونتيجة لذلك تم دفع الأطفال أيضا إلى سوق العمل وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم.

تولى الطلاب مهمة البحث وتقييم الوضع في القرى المحيطة بالبحيرة، حيث وجدوا أن هناك 800 امرأة يمكنها تقشير قرابة 8 أطنان من الجمبري يومياً مما يخلف حوالي 4 أطنان من القشر ويتم التخلص من هذا النفايات في البحيرة أو إطعامها كأعلاف للبط مما جعل لحومها مُنكهة بالجمبري ومن هنا قرروا تحويل هذه النفايات عديمة القيمة إلى منتج مهم وهو توابل جمبري طبيعية 100٪؜ حيث وجدوا أن مصر تستورد حوالي 7 أطنان كل عام.