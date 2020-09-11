"التعليم": البرامج التعليمية مكملة للمنهج الدراسي.. الحلقة تعادل 4 حصص

قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن درجة كثافة الفصول خلال العام الدراسي الجديد هي الحاكم في التواجد بالمدرسة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "حجازي" خلال لقاء ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن المسافة الفاصلة بين كل طالب وآخر متر ونصف أو نحو متر والجلوس على هيئة الشطرنج، وسيتم اللجوء لمشاهدة البرامج التعليمية في القنوات التليفزيونية من أجل استكمال المنظومة التعليمية للطالب، "الحلقة الواحدة في البرامج التعليمية تعادل 4 حصص".

وأشار إلى إدارة هذا الأمر من قبل المدرسة والأسرة إذا لم يتم بحرفية ستحدث مشكلة، موضحًا أن مدرس المدرسة لن يشرح الدروس، ولكن سيعطي تطبيقات عما تعلمه الطالب من دروس في القنوات التعليمية، "إحنا خلاص خلصنا الخطة ووزعنا دروس كل الصفوف على الحلقات، وهتنزل جداول للناس وأولياء الأمور والمدارس بحيث حصة التليفزيون تسبق حصة المدرسة".

وأكد أن التربية الرياضية سيكون لها حصة ضمن يومي الحضور المدرسي، وباقي الأيام سيتوجه الطالب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومعلم التربية الرياضية لمتابعته وممارسة الرياضة، وستكون مادة نجاح ورسوب.