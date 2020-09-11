الأوقاف: افتتحنا 4 مساجد في "بشاير الخير 3" هدية القوات المسلحة للمواطنين

قال محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، إن منطقة "بشاير الخير 3" شهدت افتتاح 4 مساجد مقدمة من القوات المسلحة كهدية لوزارة الأوقاف ومواطني المنطقة.

ووجه "خشبة"، خلال لقاءه مع كاميرا "تن"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع الفريق محمد ذكي، على ما قدمه للشعب المصري وبالأخص مواطني الإسكندرية.

من جهته، قال النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، إن محافظة الإسكندرية شهدت افتتاح 10 مساجد خلال الفترة الماضية وسيتم افتتاح مسجدين في الأيام المقبلة؛ نظرًا لزيادة عدد المواطنين.

وأوضح أن كل هذه المساجد جاءت بالجهود الذاتية من قبل المواطنين، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة شيدت العديد من المساجد بشكل جمالي وعلى مساحات كبيرة، متابعًا: "بتحول مسجد 100 متر لـ1000 متر ده مش اسمه هدم ده تطوير".