5 صور ترصد افتتاح محافظ مطروح مسجد السلام بواحة سيوة

أعلن حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، افتتاح مسجد السلام بواحة سيوة، مكون من طابقين على مساحة 300 متر، بعد إحلاله وتجديده لاستقبال المصلين على نفقة وزارة الأوقاف.

ورصدت "الوطن" بالصور افتتاح محافظ مطروح مسجد السلام، وأداء صلاة الجمعة فيه قبل من أهالي سيوة وشيخ القبائل.

كان محافظ مطروح افتتح خلال زيارته الميدانية لمدينة سيوة مسجد السلام بحضور الشيخ عبد البصير وكيل أوقاف مطروح، والعميد عصام عبد الغني رئيس مدينة سيوة.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لوزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولجميع العاملين بمطروح على أعمال التطوير والإنشاء لعدد من المساجد بالمحافظة.