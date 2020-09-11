افتتاح 3 مساجد بطراز معماري فريد في بشاير الخير 3 بالإسكندية

أقيمت صلاة الجمعة داخل 3 مساجد جديدة على طراز معماري فريد جرى افتتاحها اليوم بمنطقة بشاير الخير 3 غرب الإسكندرية.

وتوافد أهالي منطقة بشاير الخير 3 على المساجد الجديدة، التي افتتحت من أجلهم على طراز معماري مختلف، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية حيال أداء صلاة الجمعة.

وقال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن مديرية الأوقاف افتتحت ثلاثة مساجد جديدة وهي "مسجد الشهيد إلهامي عبدالمنعم، مسجد الشهيد بسيونى السليماني، مسجد الشهيد محمود منتصروبين".

وأضاف أن افتتاح المساجد الثلاثة يأتي استمرارًا لجهود الدولة في مجال التنمية والعمران، مؤكدًا أنها أبلغ رد على من يكيلون الاتهامات للدولة.

وأوضح أن حصيلة ما جرى افتتاحه هذا الشهر في الإسكندرية أحد عشر مسجدا، من بينها مسجد الحق المبين بشاير الخير 3 الذي تسلمته المديرية مع مساجد محور المحمودية.