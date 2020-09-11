صور.. افتتاح مسجد عثمان بن عفان بسيدي نصر في كفر الشيخ
كتب:
سمر عبد الرحمن
03:27 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
افتاح مسجد بكفر الشيخ
افتتح اللواء شعبان مبروك رئيس مدينة كفر الشيخ مسجد عثمان بن عفان، بقرية سيدي نصر التابعة لمركز كفرالشيخ.
جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، نائبا عن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.
وتناول الدكتور ياسر الصردي، مدير إدارة أوقاف شرق، في الخطبة، تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ليستفيد كل المواطنين والدولة معا.
وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، إن مسجد عثمان بن عفان مساحته 500 متر مكون من طابقين، الأول صحن المسجد، والثاني مصلى النساء.