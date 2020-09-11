صور.. افتتاح مسجد عثمان بن عفان بسيدي نصر في كفر الشيخ  

افتتح اللواء شعبان مبروك رئيس مدينة كفر الشيخ مسجد عثمان بن عفان، بقرية سيدي نصر التابعة لمركز كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، نائبا عن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

وتناول الدكتور ياسر الصردي، مدير إدارة أوقاف شرق، في الخطبة، تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ليستفيد كل المواطنين والدولة معا.

وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، إن مسجد عثمان بن عفان مساحته 500 متر مكون من طابقين، الأول صحن المسجد، والثاني مصلى النساء.