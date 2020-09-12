أبوشقة: رفضت 35 مليون جنيه من شخص أراد دخول قائمة الوفد بالانتخابات

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن هناك حملة شرسة على حزب الوفد وسيتم التصدي لها بالقانون، مشيراً إلى أنه يقدر الديمقراطية التي تكفل حرية الرأي والرأي الآخر ولكن دون الإساءة للحزب ورموزه.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الحزب القاعة الكبرى للاجتماعات بالمقر الرئيسي لحزب الوفد الكائن بشارع بولس حنا بالدقي، مساء الجمعة.

وأضاف "أبو شقة"، أن أحد الأشخاص عرض عليه 35 مليون جنيه، ليكون في قائمة حزب الوفد في الانتخابات، ولكنه رفض العرض؛ مؤكدا "أن الوفد للوفديين والأمر ليس بيع مقاعد ولسنا في ساحة مزادات".

وأوضح "أبو شقة" أن "الوفد حزب ديمقراطي يعمل من خلال لوائح وقواعد ويحق لرئيسه المنتخب من قبل الجمعية العمومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته، وتم إبلاغ السلطات المختصة بهذا المخطط الذي يتعرض له الحزب".

وشدد على أنه سوف يتخذ كل الإجراءات لحماية الوفد والوفديين، ضد أي تجاوز وسيتم فصل كل من يخرج عن الالتزام الحزبي.

وتابع: "من قام بارتكاب وقائع تشكل جرائم جنائية سوف نحول الأمر إلى الجهات المختصة ومن فعل ذلك فهو ليس وفدي لأن الوفدي الأصيل هو من يحافظ على الحزب".

وأكد "أبو شقة"، أنه تقدم ببلاغات إلى النيابة العامة ضد كل من تجاوز في حق الوفد، مشيراً إلى أنه لن يسمح بإحداث فوضى داخل الحزب وكلف الشئون القانونية للحزب بتقديم بلاغ آخر بالصفحات المزيفة التي تتحدث باسم الحزب.

وأكمل أن كل من يتطاول على الوفد سوف يتم ملاحقته قانونيا للدفاع على مصلحة الحزب، قائلا "ليس لي هدف شخصي في هذه الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على بيت الأمة".