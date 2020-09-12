حظك اليوم السبت 12-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يعشق الحرية ولا يحب أن يتقيد بشيء، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنافر القمر والمشتري بمنزلي الصحة يضع أمامك اليوم مسئوليات جسيمة وعليك بتنظيم جهودك في العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بعدم إعلان خططك وأخبارك وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ماري منيب، ويوافق تاريخ ميلادها 11 فبراير.