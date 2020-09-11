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محمود مسلم

"قومى المرأة" ببورسعيد يهنئ نائبَي الشيوخ عن "مستقبل وطن"

كتب:

هبة صبيح
11:07 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
حزب مستقبل وطن ببورسعيد

حزب مستقبل وطن ببورسعيد

 هنأ المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، برئاسة نجلاء إدوار، مقرر الفرع، عادل اللمعي أمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والدكتور عاطف علم الدين، عضو الحزب لفوزهما فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت "نجلاء" في تصريحات صحفية اليوم، إن المجلس يدعم الجهود المجتمعية الهادفة إلى معاونة المرأة ودعمها، مؤكدة أن الأحزاب السياسية شركاء نجاح وأن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود من أجل مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

وأضافت أن نجاح "اللمعى وعلم الدين" بمثابة مكسب لمجلس الشيوخ خاصة أنهما يتمتعان بخبرة سياسية وإدارية كبيرة من خلال عضويتهما بالمجلس الشعبى المحلى السابق، وكذلك قيادة الدكتور عاطف علم الدين لرئاسة جامعة بورسعيد، مشيرة إلى أن هذه الخبرات ستنعكس على أداء الأعضاء في مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة.

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