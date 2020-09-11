"قومى المرأة" ببورسعيد يهنئ نائبَي الشيوخ عن "مستقبل وطن"

هنأ المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، برئاسة نجلاء إدوار، مقرر الفرع، عادل اللمعي أمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والدكتور عاطف علم الدين، عضو الحزب لفوزهما فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت "نجلاء" في تصريحات صحفية اليوم، إن المجلس يدعم الجهود المجتمعية الهادفة إلى معاونة المرأة ودعمها، مؤكدة أن الأحزاب السياسية شركاء نجاح وأن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود من أجل مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

وأضافت أن نجاح "اللمعى وعلم الدين" بمثابة مكسب لمجلس الشيوخ خاصة أنهما يتمتعان بخبرة سياسية وإدارية كبيرة من خلال عضويتهما بالمجلس الشعبى المحلى السابق، وكذلك قيادة الدكتور عاطف علم الدين لرئاسة جامعة بورسعيد، مشيرة إلى أن هذه الخبرات ستنعكس على أداء الأعضاء في مجلس الشيوخ خلال الفترة القادمة.