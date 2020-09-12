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حظك اليوم السبت 12-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | السبت 12 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت يجمل في قلبه الكثير من الحنان، كما أن لا يرهق نفسه في التفكير بما هو آت، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي رائع ويدفعك نحو التكاتف مع الجميع والعمل بوعي ويقظة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك جاذبية تسيطر من خلالها على أي لقاء عاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.

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