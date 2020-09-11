حملة لتحصين رؤوس الماشية ضد "الجلد العقدي" بدمياط

مظمت مديرية الطب البيطري في دمياط، حملة للترصد الوبائي والتحصين ضد مرض الجلد العقدي بقرى كفر البطيخ وقري كفر سعد، للوقوف على مدى انتشار المرض بين رؤوس الماشية وتقديم العلاج اللازم إلى جانب توعية المزارعين بسبل الوقاية من الأمراض الوبائية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إيهاب شكري، مدير إدارة الطب البيطري بمحافظة دمياط بشن حملات متواصلة للتحصين ضد الجلد العقدي، فضلًا عن رصد بؤر الإصابة وتوفير الأدوية اللازمة للعلاج فضلًا عن التحصينات المخصصة للوقاية من المرض حفاظًا على الثروة الحيوانية.