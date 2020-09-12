10 معلومات عن ممشى أهل مصر.. متنفس على النيل سيغير وجه القاهرة

انتهت الجهات المنفذة لمشروع "ممشى أهل مصر"، من تنفيذ قرابة 90% من أعمال المشروع الذي سيمثل متنفس جديد لأهالي القاهرة الكبرى عقب الانتهاء منه بعد قرابة 5 أشهر.

وتستعرض "الوطن"، أبرز 10 معلومات عن "المشروع"، والذي سيضم مطعما عائما، ومسرحا، وغيرها من المنشآت السياحية المتميزة.

1- تطوير ممشى كورنيش النيل في المسافة من كوبري 15 مايو إلى كوبري إمبابة.

2- يبلغ طول المشروع نحو 1.8 كيلو متر مربع.

3- تم الانتهاء من تنفيذ 90.4% من أعمال المشروع الذي انطلق في أول سبتمبر 2019.

4- من المقرر الانتهاء من أعمال المشروع بحلول 17 فبراير 2021.

5- تبلغ القيمة التقديرية للمشروع 585 مليون جنيهاً.

6- يتم تنفيذ 19 مبنى في مساحة المشروع، بينها 5 مطاعم، و5 كافيتيريات، و62 محل تجاري.

7- يشتمل المشروع على 3 جراجات بسعة إجمالية تبلغ 180 سيارة.

8- يتم تنفيذ مسرح بمساحة 275 متر مربع بسعة 772 فرد.

9- من المقرر تنفيذ "مطعم عائم"، ومن المقرر نهو الهيكل الخرساني له خلال ساعات.

10- بدأت أعمال تنسيق الموقع لعدد كبير من مشروعات المشروع.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعاً أمس الخميس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "ممشى أهل مصر" للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، واللواء كمال أبو حسب، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن مشروع "ممشى أهل مصر" سيغير وجه القاهرة بوجه عام، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، والتوسع في أعماله، وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم إنجازه في زمن قياسيّ.

وبحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، أطلع اللواء كمال أبو حسب، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رئيس الوزراء على معدلات تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لمشروع ممشى أهل مصر، والمعوقات التي تواجه عملية التنفيذ، والجهود التي يتم بذلها للتغلب عليها، وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم العمل على تذليل المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.