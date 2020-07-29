مواطنو الطور يحتفلون بافتتاح ممشى أهل مصر بالتنورة والمزمار البلدي

سادت حالة من الفرحة بين مواطني مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لافتتاح الممشى السياحي العالمي "أهل مصر" لكونه ممشى فريدًا من نوعه بالمدينة، ومتنفسًا حضاريًا بها.

وأقيم حفل بالتنورة والمزمار البلدي، في حضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكدت دعاء سمير مواطنة بطور سيناء، أن هذا الممشى يعد فينسيا الشرق الأوسط، لكونه الفريد من نوعه على مستوى المحافظة، وأعربت عن سعادتها بالشكل الجمالي والحضاري للممشى قائلة "أول مرة يكون في مدينة الطور متنفس للمواطنين بشكل محترم".

وقال محمد النجار أحد مواطني المدينة، إن الممشى سيطور من حركة السياحة بمدينة الطور، ويسهم في استقبال الزائرين كل عام، خاصة أن المدينة تضم مساحات كبيرة من الشواطئ، إضافة إلى منطقة حمام موسى التي تحتوي على عيون مياه كبريتية لديها القدرة على الشفاء من العديد من الأمراض.

وأشار إلى أن الترويج للمدينة سياحيًا سيسهم في توفير فرص عمل للشباب.